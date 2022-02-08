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‏بغرض جمع النباتات البرية ‏التي تشتهر بها والتعرف عليها ‏ودراستها وتقديم التوصيات

فريق زراعي متخصص يزور حائل لبحث دراسة تتعلق بالأشجار المهددة بالانقراض ‏

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ناقش مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل الدكتور فهد الحسني, مع فريق علمي بحثي تابع للوزارة والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ‏وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، ‏الدراسة الميدانية لبعض الأشجار والشجيرات البرية ‏بالنفود والجبال والسهول المهددة بالانقراض في المملكة. ‏

وتأتي زيارة الفريق أمس للمنطقة, ‏بغرض جمع النباتات البرية ‏التي تشتهر بها والتعرف عليها ‏ودراستها وتقديم التوصيات اللازمة لإعادة ‏تنميتها بهذه المواقع, وكذلك عمل البحوث اللازمة للحفاظ عليها ‏لتكون بمثابة مرجع للباحثين والمهتمين بالدراسات النباتية وتصنيفها, إضافة إلى جمع بعض بذور النباتات ‏البرية وتصوير الأشجار المهددة بخطر الانقراض للعمل على إعادة إكثارها ودراستها في المحميات الطبيعية، ‏فضلاً عن أماكن نموها الطبيعية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. ‏