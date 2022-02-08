فريق زراعي متخصص يزور حائل لبحث دراسة تتعلق بالأشجار المهددة بالانقراض ‏

ناقش مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل الدكتور فهد الحسني, مع فريق علمي بحثي تابع للوزارة والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، الدراسة الميدانية لبعض الأشجار والشجيرات البرية بالنفود والجبال والسهول المهددة بالانقراض في المملكة.
وتأتي زيارة الفريق أمس للمنطقة, بغرض جمع النباتات البرية التي تشتهر بها والتعرف عليها ودراستها وتقديم التوصيات اللازمة لإعادة تنميتها بهذه المواقع, وكذلك عمل البحوث اللازمة للحفاظ عليها لتكون بمثابة مرجع للباحثين والمهتمين بالدراسات النباتية وتصنيفها, إضافة إلى جمع بعض بذور النباتات البرية وتصوير الأشجار المهددة بخطر الانقراض للعمل على إعادة إكثارها ودراستها في المحميات الطبيعية، فضلاً عن أماكن نموها الطبيعية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
بغرض جمع النباتات البرية التي تشتهر بها والتعرف عليها ودراستها وتقديم التوصيات
ناقش مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة حائل الدكتور فهد الحسني, مع فريق علمي بحثي تابع للوزارة والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، الدراسة الميدانية لبعض الأشجار والشجيرات البرية بالنفود والجبال والسهول المهددة بالانقراض في المملكة.
وتأتي زيارة الفريق أمس للمنطقة, بغرض جمع النباتات البرية التي تشتهر بها والتعرف عليها ودراستها وتقديم التوصيات اللازمة لإعادة تنميتها بهذه المواقع, وكذلك عمل البحوث اللازمة للحفاظ عليها لتكون بمثابة مرجع للباحثين والمهتمين بالدراسات النباتية وتصنيفها, إضافة إلى جمع بعض بذور النباتات البرية وتصوير الأشجار المهددة بخطر الانقراض للعمل على إعادة إكثارها ودراستها في المحميات الطبيعية، فضلاً عن أماكن نموها الطبيعية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.