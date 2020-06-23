موريتانيا تسجل 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3121 و112 حالة وفاة

أعلن مدير الرقابة الوبائية بوزارة الصحة الموريتانية محمد محمود ولد أعلي محمود اليوم، تسجيل 137 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 3121 حالة.

وأضاف أنه تم تسجيل 94 حالة شفاء اليوم، ليرتفع بذلك عدد حالات التعافي إلى 905 حالات، و112 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

0

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441 08:29 AM

ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3121 و112 حالة وفاة

موريتانيا تسجل 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 168

أعلن مدير الرقابة الوبائية بوزارة الصحة الموريتانية محمد محمود ولد أعلي محمود اليوم، تسجيل 137 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 3121 حالة.

وأضاف أنه تم تسجيل 94 حالة شفاء اليوم، ليرتفع بذلك عدد حالات التعافي إلى 905 حالات، و112 حالة وفاة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020