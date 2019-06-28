"الخارجية" الهندية: السعودية "شريك إستراتيجي لا يقدّر بثمن"

وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، المملكة العربية السعودية، بالشريك الإستراتيجي الذي لا يقدّر بثمن.

وعرض رافيش كومار؛ عبر حسابه في "تويتر" صوراً للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي؛ على هامش قمة العشرين في اليابان.

وعلق " شريك لا يقدر بثمن " وقال ان الزعيمان ناقشا تعميق التعاون والتجارة والاستثمار بين البلدين الى جانب امن الطاقة ومكافحة الارخاب ومجالات اخرى .