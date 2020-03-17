"الجهني": حالات "كورونا" بـ "نور مكة" تتماثل للشفاء .. وهكذا نتعامل مع الوارد

قال: وفرنا خطاً ساخناً للمرضى وذويهم والنتائج المخبرية تُعلن عن طريق "الصحة"

طمأن مدير مستشفى النور التخصصي بمكة المكرّمة، الدكتور فواز الجهني؛ أن الحالات المنوّمة في المستشفى المصابة بـ"كورونا" بدأت تتماثل للشفاء وتختفي أعراض المرض، لافتاً إلى أن نتائج الحالات المخبرية تُعلن عن طريق وزارة الصحة.

وقال "الجهني"؛ في مقابلة مع قناة العربية: "بالنسبة لمستشفى النور التخصصي بمكة المكرّمة، يقدم الرعاية الطبية على أكمل وجه، وتمّ توفير خط للتواصل مع المرضى وذويهم على مدار الساعة، وتمّ تخصيص قسم كامل في الطوارئ لاستقبال الحالات المشتبه فيها وفرزها وتقديم الرعاية الطبية لها، وأخذ العيّنات لتشخيص المرض، وتنويم الحالات التي تستدعي التنويم".

وأضاف: "معظم الحالات التي تمّ تنويمها عن طريق الطوارئ جميعها نتائجها سلبية، ولله الحمد، حتى اللحظة"، مشيراً إلى أن الحالات المنوّمة بدأت تتماثل للشفاء وتُعلن عن طريق وزارة الصحة.

ولفت إلى أن معظم المرضى المنوّمين في المستشفى بدأوا يتماثلون للشفاء، وبدأت الأعراض تختفي وفي انتظار النتاج التأكيدية ليتم الإعلان عنها عن طريق وزارة الصحة.

وعن كيفية متابعة الحالات المؤكّدة بـ"كورونا" التي تصل إلى المستشفى، قال "الجهني": "الحالات التي يتم وصولها إلى المستشفى يتم حجرها ومتابعة الحالات المخالطة لها".