الاتحاد يستعرض في الجوهرة.. ويكسب التعاون بثلاثية

في لقاء مؤجل من الجولة الثانية للدوري

ظهر الاتحاد بثوب مختلف بتقديمه أفضل عروضه الفنية هذا الموسم أمام التعاون في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

حيث كسب الاتحاد المواجهة بنتيجة 3-1 وبالتالي رفع رصيده النقطي إلى تسع نقاط وصعد للمركز الثالث فيما تجمد رصيد التعاون عند أربع نقاط في المركز الثالث عشر.

أظهر الاتحاد نواياه المبكرة لحسم المواجهة لصالحه بتكتيك مميز من مدرب الفريق وانضباط تكتيكي من اللاعبين أثمر عن تسجيل هدف مبكر عبر الشاب عبدالعزيز البيشي الذي تمكن من افتتاح التسجيل عند الدقيقة الرابعة بعد كرة مرتدة من الحارس كاسيو،

وعند الدقيقة 25 ارتقى المدافع زياد المولد وأحرز الهدف الثاني من كرة رأسية، لكن الحكم قرر إلغاءه بعد العودة لتقنية الفيديو بحجة ملامسة يد اللاعب للكرة.

وعند الدقيقة 38 قدم رومارينهو كرة جميلة لزميله فيتشيو ضرب بها دفاع التعاون وتمكن الأخير من مراوغة الحارس بمهارة وسددها في الشباك معلناً الهدف الثاني لفريقه، لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهدفين نظيفين.

بدأ الشوط الثاني وواصل الاتحاد عروضه المميزة حتى استطاع رومارينهو تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 59 بعد تمريرة مخادعة من مايسترو الوسط الأرجنتيني فيتشيو، ولكن التعاون لم يرمِ المنديل الأبيض عندما تمكن تاومبا من تقليص النتيجة من كرة رأسية عند الدقيقة 67 بعد ذلك تناوب الفريقان على إهدار الفرص.