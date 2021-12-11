أزاحت الأردن بثلاثية.. مصر تواجه تونس في نصف نهائي مونديال العرب 2021

التحق منتخب مصر بركب المتأهلين إلى المربع الذهبي لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2021؛ وذلك عقب تجاوزه عقبة شقيقه الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدف اليوم السبت على ملعب الجنوب بمدينة الوكرة القطرية ضمن مباريات الدور ربع النهائي للبطولة.

تقدَّم المنتخب الأردني مبكرًا منذ الدقيقة الـ12 عن طريق يزن النعيمات، ولكن منتخب مصر تمكن من إحراز التعادل بهدف مروان حمدي في الدقيقة الـ45+1، وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي. وفي الشوط الإضافي الأول نجح البديل أحمد رفعت في صنع الفارق بتسجيله هدف التقدم في الدقيقة الـ99، ثم صنع الهدف الثالث الذي سجله المدافع مروان داوود في الدقيقة الـ119 من الشوط الإضافي الثاني.

وضرب منتخب مصر موعدًا في الدور قبل النهائي للنسخة العاشرة من بطولة كأس العرب 2021 مع نظيره التونسي الذي بلغ الدور نفسه على حساب منتخب عمان بفوزه عليه (2-1) يوم أمس الجمعة.