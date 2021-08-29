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تسبب في اقتلاع الأشجار وتدمير الطرق وخطوط الكهرباء في ولايات عدة

"إعصار نورا" يضرب ساحل المكسيك مصحوبًا بأمطار غزيرة ورياح قوية

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ضرب "الإعصار نورا" ساحل غرب المكسيك اليوم مصحوبًا بأمطار غزيرة ورياح عاتية تسببت في فيضانات واقتلاع الأشجار وتدمير الطرق وخطوط الكهرباء في عدة ولايات.

وأوضح المركز الوطني للأعاصير بالولايات المتحدة أن الإعصار وقع على بعد نحو عشرة كيلو مترات شمالي مازاتلان، مبينًا أنه يتحرك من الشمال إلى الشمال الغربي بسرعة 17 كيلو مترًا في الساعة محملاً برياح أشد تبلغ سرعتها 120 كيلو مترًا في الساعة.