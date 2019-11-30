"المقبل" يرفع التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين بذكرى البيعة

قال: إنه يحب الخير لشعبه حازم على أعداء الوطن

رفع مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل، أسمى عبارات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة.

وقال "المقبل": إن "ذكرى البيعة للوالد القائد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظهُ الله- تعد مناسبة غالية على قلوب الجميع"، مستعرضاً مسيرة التطور والازدهار الذي تنعم به بلادنا العزيزة في عهد خادم الحرمين الشريفين، وجُملة القرارات والمواقف المهمة التي صدرت ونفذت، محدثة تحولاً استراتيجياً على الصعيدين الداخلي والخارجي .

وأكد أن مناسبة ذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين -حفظهُ الله- تمرّ على كل مواطن سعودي وهو يفخر بملكٍ محبٍ للخير لشعبه، وحازم على أعداء الوطن، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والسلام والاستقرار.