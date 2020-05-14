إعلان مواعيد القبول والتسجيل بجميع برامج "التدريب التقني" للعام المقبل

بدء الفصل الأول للبكالوريوس في 22 من شوال و"الإنجليزية" 14 ذو القعدة

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مواعيد القبول والتسجيل بجميع برامج المؤسسة للعام التدريبي الجديد 1442هـ؛ حيث سيتم فتح بوابة القبول الموحد للكليات التقنية للبنين بمنطقة الرياض بتاريخ 17/ 11/ 1441هـ، الموافق 8/ 7 /2020م؛ فيما سيتم فتح بوابة القبول لجميع التخصصات بالكلية التقنية للبنات بالرياض يوم الخميس 18/ 11/ 1441هـ الموافق 9/ 7/ 2020م.

وأوضحت المؤسسة أن القبول للفصل التدريبي الأول لبرنامج البكالوريوس سيكون يوم الأحد 22/ 10/ 1441هـ الموافق 14/ 6/ 2020م؛ فيما سيتم فتح بوابة القبول لدبلوم الكليات التقنية للبنين للفصل التدريبي الأول بتاريخ 4/ 11/ 1441هـ الموافق 25/ 6/ 2020م، ودبلوم الكليات التقنية للبنات للفصل التدريبي الأول والثاني من العام التدريبي يوم الخميس 4/ 11/ 1441هـ الموافق 25/ 6/2020م.

وأشارت المؤسسة إلى أن مواعيد فتح بوابة القبول للدبلوم وبرامج المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية ومعاهد السجون للفصل التدريبي الأول، يوم الخميس 4/ 11/ 1441هـ الموافق 25/ 6/ 2020م، فيما سيبدأ التسجيل في برنامج اللغة الإنجليزية للفصل التدريبي الأول يوم الأحد 14/ 11/ 1441هـ الموافق 5/ 7/ 2020م.