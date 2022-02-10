141 يومًا على قرار الإلزام بتسوير الأراضي الفضاء بمكة.. تعرف على  مواقعها

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن قرار الإلزام بتسوير الأراضي الفضاء بمكة المكرمة يبدأ من 1 يوليو 2022م الإلزام بتسوير الأراضي، ويأتي ذلك بهدف تحسين المشهد الحضري.
وحددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأراضي الفضاء المشمولة بقرار التسوير في مرحلته الأولى بمكة المكرمة، حيث يبدأ الالتزام بالتطبيق بتاريخ 01/ 07 / 2022 على الأراضي الواقعة على الطرق على النحو التالي:
- طريق إبراهيم الجفالي بحي العوالي من كوبري العوالي إلى كوبري الدائري الرابع.
- طريق الأمير محمد بن سلمان من كوبري الزايدي إلى الحرم المكي.
- شارع الحج من تقاطع طريق المدينة إلى تقاطع طريق الملك فيصل.
- طريق الملك فيصل من الاستاد الرياضي إلى تقاطع طريق الحج.
- شارع عمر قاضي بالشرائع من طريق - الملك فيصل شمالاً إلى تقاطع طريق القادسية جنوبًا.
- طريق الليث من تقاطع الدائري الرابع إلى حلقة الخضار بالكعكية.
- طريق المدينة المنورة من حي العتيبية إلى حي الفلاح.
- شارع عبدالقادر کوشك من تقاطع طريق الدائري الرابع إلى تقاطع طريق إبراهيم الخليل.
- طريق مكة جدة القديم من حي أم الجود إلى حي الضيافة.
- طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز من كوبري العوالي إلى تقاطع طريق الدائري الثالث.
مكة المكرمة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأراضي الفضاء
بهدف تحسين المشهد الحضري.. ويبدأ من أول شهر يوليو المقبل
كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن قرار الإلزام بتسوير الأراضي الفضاء بمكة المكرمة يبدأ من 1 يوليو 2022م الإلزام بتسوير الأراضي، ويأتي ذلك بهدف تحسين المشهد الحضري.
وحددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأراضي الفضاء المشمولة بقرار التسوير في مرحلته الأولى بمكة المكرمة، حيث يبدأ الالتزام بالتطبيق بتاريخ 01/ 07 / 2022 على الأراضي الواقعة على الطرق على النحو التالي:
- طريق إبراهيم الجفالي بحي العوالي من كوبري العوالي إلى كوبري الدائري الرابع.
- طريق الأمير محمد بن سلمان من كوبري الزايدي إلى الحرم المكي.
- شارع الحج من تقاطع طريق المدينة إلى تقاطع طريق الملك فيصل.
- طريق الملك فيصل من الاستاد الرياضي إلى تقاطع طريق الحج.
- شارع عمر قاضي بالشرائع من طريق - الملك فيصل شمالاً إلى تقاطع طريق القادسية جنوبًا.
- طريق الليث من تقاطع الدائري الرابع إلى حلقة الخضار بالكعكية.
- طريق المدينة المنورة من حي العتيبية إلى حي الفلاح.
- شارع عبدالقادر کوشك من تقاطع طريق الدائري الرابع إلى تقاطع طريق إبراهيم الخليل.
- طريق مكة جدة القديم من حي أم الجود إلى حي الضيافة.
- طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز من كوبري العوالي إلى تقاطع طريق الدائري الثالث.