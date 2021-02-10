ضمن تعديل وزاري مصغر.. "قرقاش" يغادر الخارجية الإماراتية

دخول وزيرين جديدين هما الشيخ شخبوط بن نهيان وخليفة شاهين المرر

أجرت الحكومة الإماراتية، اليوم الأربعاء، تعديلاً وزارياً مصغراً في الخارجية الإماراتية، بمغادرة وزيرين هما أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزكي نسيبة وزير دولة.

وشهد التعديل الوزاري الجديد، على الحكومة الإماراتية، الذي أعلن عنه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء، دخول وزيرين جديدين هما الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وخليفة شاهين المرر، كوزيريْ دولة.

ويبدو التعديل الجديد تصعيد لجيل الدبلوماسيين الشباب بتعيين الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وهو سفير سابق لبلاده في السعودية، بالإضافة إلى تعيين دبلوماسي مخضرم هو خليفة شاهين المرر الذي كان مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية.

وقال الشيخ محمد بن راشد عبر "تويتر" بهذا الصدد: "أجرينا تعديلاً وزاريا مصغراً في الخارجية الإماراتية بحضور أخي الشيخ محمد بن زايد.. حيث ينضم إليها الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وخليفة شاهين المرر وزيري دولة.. ويغادرها الدكتور أنور قرقاش للعمل كمستشار دبلوماسي لرئيس الدولة وزكي نسيبة للعمل كمستشار ثقافي لرئيس الدولة".

وأضاف: "منح رئيس الدولة -حفظه الله- وسام الاتحاد للدكتور أنور بن محمد قرقاش.. أحد أهم رواد العمل السياسي الإماراتي.. والذي استطاع إحداث تحولات كبيرة في عملنا السياسي الخارجي وعلاقاتنا الدولية والإقليمية.. سيبقى الدكتور أنور في خدمة الوطن عبر ملفات جديدة، وسيظل الوطن مقدراً جهوده".

وتابع الشيخ محمد بن راشد: "تم أيضاً تكريم الدكتور زكي أنور نسيبة بوسام الاتحاد الممنوح من رئيس الدولة؛ لجهوده الثقافية والدبلوماسية الطويلة في خدمة دولة الإمارات.. الرحلة مستمرة.. والخمسون القادمة تحتاج جميع الطاقات.. والقادم سيبقى دائماً أجمل في بلادي الإمارات".

من جهته، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، في تغريدة عبر "تويتر": "سعدت وأخي محمد بن راشد بتكريم أنور قرقاش وزكي نسيبة، بوسام "الاتحاد"؛ تقديرا لعطائهما ودورهما في خدمة الوطن على مدى سنوات طويلة، في المجالين الدبلوماسي والثقافي.. الإمارات تقدر أبناءها المخلصين وتعتز بهم في كل المجالات.. تمنياتنا لهما دوام التوفيق ومزيداً من النجاح".

ووفق موقع "إرم نيوز" الإماراتي فقد انضم "قرقاش" لأول مرة إلى الحكومة الإماراتية عام 2006 وزيراً للدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، كما تم تعيينه في فبراير 2008 وزيراً للدولة للشؤون الخارجية ووزيراً للدولة لشؤون المجلس الوطني، وفي فبراير 2016 تم تعيينه وزير دولة للشؤون الخارجية.

أما زكي نسيبة فهو مترجم لمؤسس الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان منذ عام 1968، وشارك في العمل الحكومي بالإمارات، متقلداً الكثير من المناصب البارزة.