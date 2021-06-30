تعرَّف على مشاريع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف خلال 2020 - 2021

نقلة نوعية بالخدمات والإنتاج قارب 20 مليون نسخة رغم جائحة كورونا

شهد مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنوّرة، الذي تشرف على أعماله وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال السنة الإنتاجية 2020 ــ 2021 م، نقلة نوعية في مشاريعه التي نفّذها وحجم الإنتاج من الإصدارات التي أنتجها المجمع بمختلف الأحجام وترجمات معاني القرآن الكريم التي بلغت قرابة 20 مليون نسخة من المصاحف رغم جائحة كورونا، إلى جانب إطلاق مشاريع ومنتجات تخدم كتاب الله تتماشى وتواكب حجم الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة للمملكة والمتابعة المباشرة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المجمع الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وجاءت المشاريع التي نفّذها المجمع خلال العام الحالي على النحو التالي: المصحف الجوامعي (3)، يطبع لأول مرة، حيث أصدر المجمع الحجم الجوامعي من المصحف الذي لم يلتزم بأن تنتهي صفحاته بنهاية آية، وتم إطلاق أول إنتاج له بحجم المصحف العادي أثناء زيارة الوزير للمجمع في 15 / 3 / 1442هـ، ثم وَجَّه بإنتاج الحجم الجوامعي منه، وقد تم ولله الحمد.

وجاء المشروع الثاني ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكَنَّادية: (ترجمة جديدة تطبع لأول مرة)، وهي إحدى اللغات الأربع السائدة في جنوب الهند في ولاية كرناتكا، وعاصمتها مدينة بِنْغَلُورُو، ويتحدث بهذه اللغة نحو 50 مليون نسمة، واللغات الثلاث الأخرى هي: التاميلية، والتِّلَغُو، والمليبارية (أو المليالم)، كما جاء المشروع الثالث الترجمة الكردية (باللهجة الكرمنجية): (ترجمة جديدة تطبع لأول مرة) ويتحدث باللغة الكردية نحو (20) مليون ناطق، لها لهجتان رئيستان: الشمالية المسماة بالكرمنجية ويتحدَّث بها نحو (10) ملايين نسمة في الموصل بالعراق، وتمتدُّ إلى القوقاز في روسيا، والمشروع الامع ترجمة اللنغالا (أو اللغة اللنغالية): (ترجمة جديدة تطبع لأول مرة) تنتشر لغة اللنغالا في جمهورية الكونغو (أو الكونغوبرازافيل) في وسط إفريقيا، وعدد المتحدثين بها قرابة مليوني (2.000.000) نسمة، إنتاج (6000) نسخة من مصحف المدينة النبوية للمكفوفين بطريقة برايل، وبدء التوزيع.

وشملت إنجازات المجمع إطلاق النسخة الثالثة من تطبيق مصحف المدينة النبوية (أبرز الميزات الجديدة): إضافة أيقونة؛ تتضمن اثني عشر تفسيراً جديداً على: "التفسير الميسر"، وإدراج ست ترجمات جديدة لمعاني القرآن الكريم، وثلاثة كتب جديدة في المكتبة، وإدراج أيقونة لمشاركة أي نص من القرآن الكريم على مستوى الآية أو الآيات؛ وفق الرسم العثماني، وتمكين المستخدم من وضع علامة توقف عند انتهاء قراءة المستخدم على رقم الآية، وإضافة أيقونة في وسط أسفل (فهرس التطبيق)، عند وضع علامة توقف، وزر في الجهة اليمنى للرجوع إلى الخلف في جميع مبوَّبات التطبيق الرئيسة، وتمكين المستخدم من خاصية نسخ أي نص من التفاسير، والترجمات في التطبيق، وتصميم برنامج (المساعدة على حفظ القرآن الكريم) في أسفل مبوبات المكتبة، وإدراج خاصية البحث في كل كتب المكتبة: مرتَّبة، ومصنَّفة بحسب كل كتاب، وإمكان البحث على مستوى الرقم في المكتبة.

وتم تفعيل استراتيجية الأمن السيبراني بالمجمع استجابةً للأمر السامي الكريم بأن على جميع الجهات الحكومية رفع مستوى أمنها السيبراني، تم إعداد إستراتيجية الأمن السيبراني لتمكين المجمع من الوصول إلى فضاء سيبراني آمن وموثوق، حيث تهدف الإستراتيجية إلى دعم اعمال المجمع، وحماية الأصول المعلوماتية والتقنية بالمجمع، وتحقيق الالتزام بمتطلبات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وتعزيز سلوك أفضل الممارسات في مجال الأمن السيبراني، حيث تتضمن الإستراتيجية مبادرات في الحوكمة والالتزام وإدارة المخاطر، ومنع وكشف التهديدات السيبرانية، ومعمارية الأمن السيبراني، وبناء قدرة القوى العاملة في مجال الأمن السيبراني، كما اشتملت الإستراتيجية على 9 مشاريع تطويرية لتنفيذ هذه المبادرات.

وشهد المجمع هذا العام إطلاق الإصدار الأول من تطبيق مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي هو تطبيق يعمل على نظام أبل ماكنتوش، كأداة للبحث عن نصوص الآيات القرآنية، وكتابتها بخط الرسم العثماني برواية حفص عن عاصم (المطابق للرسم المستخدم في مصحف المدينة النبوية)، مع إمكانية إدراجها في برنامج معالجة النصوص [مايكروسوفت وورد MS Word]، وبرنامج النشر المكتبي [أدوبي إن ديزاين Adobe Indeisgn]، ويتميز بإدراج الآيات القرآنية على هيئة خط True Type؛ مما يسهل أعمال التحرير والتنسيق.

وأعلن المجمع أنه -بمشيئة الله- سيتم في الإصدار التالي إضافة إمكانية إدراج الآيات القرآنية في برنامج الرسم [أدوبي إليستريتور Adobe Illustrator]، وفي برنامج معالجة وتعديل الصور [أدوبي فوتوشوب Adobe Photoshop]، وإضافة مصحف المدينة النبوية برواية ورش، وقريباً سيتم إطلاق نسخة كاملة من التطبيق تعمل على نظام الويندوز.

يشار إلى أنه إضافة إلى ما سبقت من الإنجازات جاء دعم التجوّل الافتراضي بالمرشد السياحي - (المسجد النبوي + المجمَّع) ضمن مبادرات مجمَّع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف لمواكبة متطلبات رؤية المملكة 2030، انتهى المجمَّع من إنشاء موقعٍ إلكتروني يقدّم خدمة مجتمَعيّة لعموم المسلمين في أرجاء المعمورة، بإتاحة الفرصة لهم للتجوال الافتراضي داخل مسجد النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بتقنية التجوال الافتراضي 360 درجة، كما يدعم الموقع إمكانية التنسيق مع مرشدين سياحين مؤهلين لإدارة الجولات الافتراضية وتقديم شرح صوتي لما يتم عرضه، والتفاعل مع الزوار المشاركين في الجولة والاجابة عن استفساراتهم، كما أتاح المجمع رابطاً إلى صفحة خاصة للتجوال الافتراضي داخل المجمَّع بتقنية الواقع الافتراضي 360 درجة، تمّ دعمها بمرشِد متخصص من موظفي المجمع، يتولى الشرح والردّ على استفسارات الزوار المشاركين في الجولة، وبرنامج تنظيم زيارة مقرّ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

ورغبة من مجمَّع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، تنظيم خدمة زيارة المجمَّع من قِبل المواطنين والمقيمين والمعتمرين وغيرهم للاطلاع على الجهود التي قدمتها الدولة لهذا الصرح العظيم وتطبيقا للبروتوكولات الصحية لسلامة زائري المجمع من فيروس كورونا، أنشأ المجمَّع صفحة على موقعه الإلكتروني لاستقبال طلبات الزيارة، يمكن من خلالها حجز مواعيد الزيارة بطريقة سهلة.