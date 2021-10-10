كورونا.. فلسطين تسجّل 550 إصابة جديدة و9 وفيات بكورونا

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 9 وفيات، و550 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1984 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 94.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.1%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.