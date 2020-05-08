بأمر من رئيسة الوزراء.. حكومة فنلندا بالكامل في الحجر الصحي

أمرت رئيسة وزراء فنلندا، سانا مارين؛ حكومتها بأكملها بالعمل عن بُعد خلال الأيام المقبلة، بعد اتصال وزيرين بشكل وثيق مع شخص يشتبه في إصابته بفيروس كورونا.

وفرض الوزيران حجراً صحياً على نفسيهما.

وكانت الحكومة قد عقدت اجتماعاً، الأربعاء، شارك فيه الوزيران، ورغم أن الوزراء جلسوا في غرف مختلفة وكانوا على اتصال رقمي، لكن كان هناك بعض التواصل بين أعضاء الحكومة خارج الاجتماع.

وتعتمد الطريقة التي ستعمل بها الحكومة الفنلندية، الأسبوع المقبل، على نتيجة اختبار الشخص المشتبه في إصابته، إضافة إلى اختبار الوزيرين بشأن إصابتهما بفيروس كورونا.

فيروس كورونا الجديد فنلندا

5

08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441 04:41 PM

بأمر من رئيسة الوزراء.. حكومة فنلندا بالكامل في الحجر الصحي

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

2 4,183

أمرت رئيسة وزراء فنلندا، سانا مارين؛ حكومتها بأكملها بالعمل عن بُعد خلال الأيام المقبلة، بعد اتصال وزيرين بشكل وثيق مع شخص يشتبه في إصابته بفيروس كورونا.

وفرض الوزيران حجراً صحياً على نفسيهما.

وكانت الحكومة قد عقدت اجتماعاً، الأربعاء، شارك فيه الوزيران، ورغم أن الوزراء جلسوا في غرف مختلفة وكانوا على اتصال رقمي، لكن كان هناك بعض التواصل بين أعضاء الحكومة خارج الاجتماع.

وتعتمد الطريقة التي ستعمل بها الحكومة الفنلندية، الأسبوع المقبل، على نتيجة اختبار الشخص المشتبه في إصابته، إضافة إلى اختبار الوزيرين بشأن إصابتهما بفيروس كورونا.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد فنلندا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020