قطر تنتشل اقتصادها بـ 3 مليارات ريال في مواجهة تداعيات "كورونا"

تسجيل 634 إصابة بالفيروس

أفادت وكالة الأنباء القطرية، اليوم (الأحد)، بأنه سيتم تخصيص ضمانات للبنوك المحلية قيمتها 3 مليارات ريال قطري، لدعم الاقتصاد في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت قطر عن 634 حالة إصابة بـ"كورونا"، وفقًا لـ"رويترز".

فيروس كورونا الجديد

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29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441 10:10 PM

تسجيل 634 إصابة بالفيروس

قطر تنتشل اقتصادها بـ 3 مليارات ريال في مواجهة تداعيات "كورونا"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أفادت وكالة الأنباء القطرية، اليوم (الأحد)، بأنه سيتم تخصيص ضمانات للبنوك المحلية قيمتها 3 مليارات ريال قطري، لدعم الاقتصاد في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت قطر عن 634 حالة إصابة بـ"كورونا"، وفقًا لـ"رويترز".

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فيروس كورونا الجديد

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