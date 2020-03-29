قطر تنتشل اقتصادها بـ 3 مليارات ريال في مواجهة تداعيات "كورونا"

تسجيل 634 إصابة بالفيروس

أفادت وكالة الأنباء القطرية، اليوم (الأحد)، بأنه سيتم تخصيص ضمانات للبنوك المحلية قيمتها 3 مليارات ريال قطري، لدعم الاقتصاد في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت قطر عن 634 حالة إصابة بـ"كورونا"، وفقًا لـ"رويترز".