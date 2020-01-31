شاهد .. مركبة تتدحرج من القمة وترمي مَن فيها قبل سقوطها من جبال منجد بـ"هروب"

أُصيب عدد من الأشخاص في الحادثة

باشرت الجهات المعنية حادثة سقوط مركبة من قمة جبال منجد بمحافظة هروب بمنطقة جازان عصر اليوم.

وقال مواطنون لـ"سبق": "إن الحادث تسبب في إصابات لعدد من الأشخاص؛ نُقلوا إثرها لمستشفيَي صبيا والعيدابي".

يُشار إلى أن سكان جبل منجد وزواره يطالبون بعمل سياج وحواجز خرسانية على جنبات الطريق في بعض المواقع، إضافة إلى توسعة الطرق الداخلية.

حادث انقلاب محافظة هروب جبال منجد جازان

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31 يناير 2020 - 6 جمادى الآخر 1441 09:29 PM

أُصيب عدد من الأشخاص في الحادثة

شاهد .. مركبة تتدحرج من القمة وترمي مَن فيها قبل سقوطها من جبال منجد بـ"هروب"

محمد المواسي

جازان

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باشرت الجهات المعنية حادثة سقوط مركبة من قمة جبال منجد بمحافظة هروب بمنطقة جازان عصر اليوم.

وقال مواطنون لـ"سبق": "إن الحادث تسبب في إصابات لعدد من الأشخاص؛ نُقلوا إثرها لمستشفيَي صبيا والعيدابي".

يُشار إلى أن سكان جبل منجد وزواره يطالبون بعمل سياج وحواجز خرسانية على جنبات الطريق في بعض المواقع، إضافة إلى توسعة الطرق الداخلية.

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