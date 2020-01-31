شاهد .. مركبة تتدحرج من القمة وترمي مَن فيها قبل سقوطها من جبال منجد بـ"هروب"

باشرت الجهات المعنية حادثة سقوط مركبة من قمة جبال منجد بمحافظة هروب بمنطقة جازان عصر اليوم.
وقال مواطنون لـ"سبق": "إن الحادث تسبب في إصابات لعدد من الأشخاص؛ نُقلوا إثرها لمستشفيَي صبيا والعيدابي".
يُشار إلى أن سكان جبل منجد وزواره يطالبون بعمل سياج وحواجز خرسانية على جنبات الطريق في بعض المواقع، إضافة إلى توسعة الطرق الداخلية.حادث انقلاب محافظة هروب جبال منجد جازان
أُصيب عدد من الأشخاص في الحادثة
باشرت الجهات المعنية حادثة سقوط مركبة من قمة جبال منجد بمحافظة هروب بمنطقة جازان عصر اليوم.
وقال مواطنون لـ"سبق": "إن الحادث تسبب في إصابات لعدد من الأشخاص؛ نُقلوا إثرها لمستشفيَي صبيا والعيدابي".
يُشار إلى أن سكان جبل منجد وزواره يطالبون بعمل سياج وحواجز خرسانية على جنبات الطريق في بعض المواقع، إضافة إلى توسعة الطرق الداخلية.