الأمم المتحدة تُدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًّا

خطوة تمثل انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًّا يُحتمل أنه كان متوسط المدى، في الثلاثين من يناير الماضي.

ووصف "غوتيريش" في بيان له، هذه الخطوة، بأنها تُعد انتهاكًا للوقف الاختياري الذي أعلنته كوريا الشمالية في عام 2018م بشأن عمليات إطلاقٍ من هذا النوع، وتمثل انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأضاف البيان أنه من دواعي القلق الشديد، أن كوريا الشمالية تجاهلت مرة أخرى أي اعتبار لسلامة الطيران الدولي أو السلامة البحرية؛ حاثًّا بيونغ يانغ على الكف عن اتخاذ أي إجراءات أخرى تأتي بنتائج عكسية، وداعيًا جميع الأطراف إلى السعي إلى حل دبلوماسي سلمي.

يُذكر أن كوريا الشمالية كانت قد أعلنت أنها أجرت إطلاقًا تجريبيًّا لصاروخ باليستي متوسط وطويل المدى من طراز (هواسونغ-12) يوم الأحد الماضي باتجاه البحر الشرقي من شبه الجزيرة الكورية.