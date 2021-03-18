كورونا في فلسطين.. 2311 إصابة جديدة و18 وفاة و2112 حالة تعافٍ

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 18 وفاة، و2311 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و2112 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتةً إلى وجود 190 مصابًا بكورونا في غرف العناية المركزة، بينهم 55 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.