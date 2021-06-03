"الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر حتى السابعة مساء

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وخباش، وشروره، ويدمة).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.