





18

حكم الراية أوقف المواجهة حتى خروج الزائر الغريب من الملعب

لقطة طريفة.. "كلب" ينفِّذ ركلة ركنية في مباراة بالدوري الأوكراني

شهد لقاء الجولة الـ13 من دوري الدرجة الثالثة الأوكراني لكرة القدم (المجموعة A) بين فريق نيفا فينيتسا وضيفه كارباتي اقتحام كلب الملعب أثناء تنفيذ ركلة ركنية.

وفوجئ أوليغ بيريزا، لاعب نادي كارباتي، أثناء استعداده لتنفيذ ركلة ركنية في الدقيقة الـ16 بدخول كلب إلى أرض الملعب، وتوجُّهه نحو الكرة، وتحريكها من مكانها بعد شمها؛ فتدخل حكم الراية، وأوقف المواجهة حتى خروج الزائر الغريب من الملعب.