هيئة حقوق الإنسان: إنتاج المواد التعليمية يتطلب الحصول على الشهادات اللازمة

قالت: على كل من يرغب في المزاولة أن يحصل على الشهادة من الجهة المعنية بذلك

أكدت هيئة حقوق الإنسان أن نتاج المواد التعليمية يتطلب الحصول على الشهادات التأهيلية اللازمة.

وقالت الهيئة: مع منح الأنظمة #السعودية الحق للجميع في التعلم، إلا أن إنتاج المواد التعليمية يتطلب الحصول على الشهادات التأهيلية اللازمة.

وأضافت: على كل من يرغب في مزاولة إنتاج هذه المواد الحصول على شهادة التأهيل للإنتاج من الجهة المعنية .