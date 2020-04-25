هيئة حقوق الإنسان: إنتاج المواد التعليمية يتطلب الحصول على الشهادات اللازمة

قالت: على كل من يرغب في المزاولة أن يحصل على الشهادة من الجهة المعنية بذلك

أكدت هيئة حقوق الإنسان أن نتاج المواد التعليمية يتطلب الحصول على الشهادات التأهيلية اللازمة.

وقالت الهيئة: مع منح الأنظمة #السعودية الحق للجميع في التعلم، إلا أن إنتاج المواد التعليمية يتطلب الحصول على الشهادات التأهيلية اللازمة.

وأضافت: على كل من يرغب في مزاولة إنتاج هذه المواد الحصول على شهادة التأهيل للإنتاج من الجهة المعنية .

هيئة حقوق الإنسان

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25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441 07:37 PM

قالت: على كل من يرغب في المزاولة أن يحصل على الشهادة من الجهة المعنية بذلك

هيئة حقوق الإنسان: إنتاج المواد التعليمية يتطلب الحصول على الشهادات اللازمة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكدت هيئة حقوق الإنسان أن نتاج المواد التعليمية يتطلب الحصول على الشهادات التأهيلية اللازمة.

وقالت الهيئة: مع منح الأنظمة #السعودية الحق للجميع في التعلم، إلا أن إنتاج المواد التعليمية يتطلب الحصول على الشهادات التأهيلية اللازمة.

وأضافت: على كل من يرغب في مزاولة إنتاج هذه المواد الحصول على شهادة التأهيل للإنتاج من الجهة المعنية .

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هيئة حقوق الإنسان

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