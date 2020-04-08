مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 3.000 سلة غذائية للاجئين الفلسطينيين في الأردن

لتغطية احتياجاتهم خلال هذه الفترة الصعبة مع توقف العمل ومنع التجول

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع الهيئة الأردنية الهاشمية، 3.000 سلة غذائية لصالح اللاجئين الفلسطينيين في الأردن.

ويهدف المركز لتغطية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين بالسلال الغذائية خلال هذه الفترة الصعبة، مع توقف العمل ومنع التجول الذي يطبق في البلاد منذ أسبوعين كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتشتمل السلة الغذائية الواحدة على مواد غذائية متنوعة كالأرز والطحين والسكر والزيت والشاي والبقوليات والحبوب وخلافه.

ويسعى المركز لاستكمال سلسلة توزيعه للسلال الغذائية ضمن مشروع يهدف إلى تغطية 42.000 أسرة من الأسر الفلسطينية والسورية والأردنية.