القيادة تعزي أسرة الزامل في وفاة "المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الزامل"

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، برقية عزاء ومواساة لمعالي المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية وإخوانه وأسرتهم في وفاة والدهم المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الزامل وزير الصناعة والكهرباء الأسبق، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة، عبّر فيها عن تعازيه ومواساته، داعيًا الله للفقيد بالرحمة والمغفرة.

وعبّر أبناء الفقيد باسمهم ونيابة عن أسرة الزامل كافة عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على مواساتهم التي كان لها أبلغ الأثر في نفوسهم، سائلين الله -عز وجل- أن يحفظهم، وأن يجزل لهم الأجر والمثوبة.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ولي العهد محمد بن سلمان نائب وزير الصناعة والثروة والمعدنية أسامة الزامل

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13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441 09:36 PM

القيادة تعزي أسرة الزامل في وفاة "المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الزامل"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، برقية عزاء ومواساة لمعالي المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية وإخوانه وأسرتهم في وفاة والدهم المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الزامل وزير الصناعة والكهرباء الأسبق، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة، عبّر فيها عن تعازيه ومواساته، داعيًا الله للفقيد بالرحمة والمغفرة.

وعبّر أبناء الفقيد باسمهم ونيابة عن أسرة الزامل كافة عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على مواساتهم التي كان لها أبلغ الأثر في نفوسهم، سائلين الله -عز وجل- أن يحفظهم، وأن يجزل لهم الأجر والمثوبة.

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خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ولي العهد محمد بن سلمان نائب وزير الصناعة والثروة والمعدنية أسامة الزامل

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