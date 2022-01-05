"ثامر شاكر" رئيساً تنفيذياً لمجموعة شركات "اقرأ" الإعلامية

أصدر مجلس إدارة شركات "اقرأ" الإعلامية، قراراً بتعيين ثامر عدنان شاكر رئيساً تنفيذياً للمجموعة.

يأتي ذلك لقيادة مرحلة التطوير وبناء الخطة الاستراتيجية للمرحلة المقبلة؛ للمساهمة في نشر الوعي الهادف والبنّاء لشباب الوطن، تماشياً مع رؤية المملكة الطموحة 2030.

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05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443 05:27 PM

"ثامر شاكر" رئيساً تنفيذياً لمجموعة شركات "اقرأ" الإعلامية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أصدر مجلس إدارة شركات "اقرأ" الإعلامية، قراراً بتعيين ثامر عدنان شاكر رئيساً تنفيذياً للمجموعة.

يأتي ذلك لقيادة مرحلة التطوير وبناء الخطة الاستراتيجية للمرحلة المقبلة؛ للمساهمة في نشر الوعي الهادف والبنّاء لشباب الوطن، تماشياً مع رؤية المملكة الطموحة 2030.

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