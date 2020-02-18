مجلس "الغرف السعودية" يعقد اللقاء الأول لمجموعة عمل الشركات متعدّدة الجنسيات

الجانبان استعرضا سُبل التعاون وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال تحقيقاً لرؤية المملكة 2030

عقد مجلس الغرف السعودية، اللقاء الأول لمجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات برئاسة الأمين العام المكلّف لمجلس الغرف حسين العبدالقادر؛ ورئيس مجلس إدارة المجموعة رامي زكي؛ بحضور الرؤساء التنفيذيين للمجموعة، لبحث سبل التعاون المشتركة لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

وقال "العبدالقادر": المجلس يعمل على إيجاد قنوات للتواصل الفعال بين قطاع الأعمال والقطاع الحكومي في المجالات الاستثمارية والأنشطة التجارية، من خلال تبادل الخبرات وأفضل التجارب والممارسات العالمية.

وأشار إلى أن اللقاء اليوم بالمجموعة للاطلاع على دوريها الاقتصادي والاجتماعي في تطوير المعرفة الاقتصادية وتحفيز القطاعات الصناعية والتجارية.

وأشاد رئيس مجلس الإدارة للمجموعة بالتعاون الذي تم أخيراً مع اللجان الوطنية في تنفيذ دراسة للأثر الاقتصادي لبعض اللوائح على بيئة الأعمال، مؤكداً أن تكامل الجهود للقطاعين الحكومي والخاص يحقق المصلحة العامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأوضح، أن اللقاء يهدف إلى بحث فرص التعاون المشترك بين المجلس ومجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات، ودعم جهود المجلس وأنشطته، واستثمار الخبرات وتنوع القطاعات التي تمثلها المجموعة، وذلك ضمن الدور المميز لمجلس الغرف السعودية ومكانته المهمة كمظلة للقطاع الخاص في المملكة.

يُذكر أن مجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات مجموعة عمل غير ربحية تضم قرابة 50 من كبريات الشركات الإقليمية والعالمية العاملة في المنطقة، وتمثل نطاقاً واسعاً من القطاعات تشمل: الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والمنتجات الغذائية والمشروبات والسيارات وملحقاتها والسلع الاستهلاكية والمنتجات الصحية والخدمات المالية وتجارة التجزئة.