"الصحة" تعلن تسجيل 2238 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 260394

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 23 يوليو 2020، تسجيل 2238 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 260394 حالة .

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 3092 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 213490 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 34 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 2635 حالة وفاة "رحمهم الله".

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة 44269 حالة .