"جامعة طيبة" تحصد المركز الثاني بالمسابقة الوطنية الأولى لعلم السموم

ضمن 60 بحثاً علمياً قدمها المشاركون من 9 جامعات سعودية

حصد طلبة كلية الصيدلة بجامعة طيبة المركز الثاني في المسابقة الوطنية الأولى لعلم السموم، التي جاءت ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للصيدلة وعلم السموم بالمنطقة الشرقية .

وشارك من جامعة طيبه بالمسابقة التي تهدف إلى تعزيز إمكانات ومبادرات البحث العلمي بين طلبة الجامعات، الطالبة غدي محمود والطلاب عبدالعزيز حكيم ويزيد صندقجي وعبدالله العوفي ضمن 60 بحثاً علمياً قدمها المشاركون في المسابقة من 9 جامعات سعودية.

وتضمن المؤتمر عدة مسابقات أقيمت بين طلبة الصيدلة في الجامعات السعودية والكليات الصحية والمهنيين، شملت برامج إنجازية تسعى إلى إكساب المشاركين المهارات العلمية والصحية، في الوقت الذي تناول المؤتمر موضوع علم السموم كأحد أهم العلوم الحرجة التي تحتاج تدخلاً طبياً سريعاً في أوقات سريعة ولتشجيع التعليم المشترك بين التخصصات الصحية المختلفة في مراحل متقدمة .

يذكر أن طلاب وطالبات جامعة طيبة قد شاركوا في عدد من المسابقات المحليّة والدولية خلال عام 2020 وحققوا مراكز متقدمة.