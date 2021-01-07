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في عددٍ من ولاياتها

الولايات المتحدة تشهد انتشار السلالة الجديدة لـ"كورونا المتحور"

بدأت السلالة الجديدة من فيروس كورونا المتحور التي اكتشفت في المملكة المتحدة للمرة الأولى، في الانتشار في عددٍ من الولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لما تناقلته وسائل الإعلام الأمريكية عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وخبراء الأمراض المعدية.



ووفقًا لبيانات المراكز، اكتشفت الولايات المتحدة فعليًا عددًا من الحالات المصابة بكوفيد-19 نتيجة السلالة الجديدة المعروفة بـ "B.1.1.7"، بما في ذلك 32 حالة في ولاية سان دييغو.



وأكد مدير مكتب مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها للكشف الجزيئي المتقدم، جريج أرمسترونغ، أن المركز يتعامل مع السلالة الجديدة بجدية، مشيرًا إلى أن السلالة الجديدة التي اكتشفت في جنوب إفريقيا لم تظهر في الولايات المتحدة حتى الآن.



من جهة أخرى، قالت عالمة الأوبئة في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي جينيفر نوزو: "نحن في سباق مع الزمن، إننا بحاجة إلى زيادة سرعتنا في التصرف حتى لا نسمح لهذا الفيروس بالانتشار أكثر والسماح لهذا التحور بأن يصبح هو السائد".



وأعربت عالمة الأوبئة للأمراض المعدية في كلية جونز هوبكنز بلومبيرج للصحة العامة ماري كاثرين عن قلقها من انتشار السلالة الجديدة، لافتةً إلى أن كل الدلائل في الوقت الحالي تشير إلى حقيقة أن هذا شيء يجب أن نقلق بشأنه، حتى لو كانت الحالات متواضعة، ولكن كون المتغير الجديد أكثر قابلية للانتقال، فذلك من شأنه أن يؤدي إلى زيادة أعداد الإصابة بالفيروس.