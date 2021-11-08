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تقبل جميع المواد المنشورة في عام 2021 م.. وتعلن النتائج في نهاية نوفمبر الجاري

بمناسبة ذكرى البيعة.. "هيئة الصحفيين" بمكة تطلق مسابقة إعلامية في التحرير والفيديو

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أطلق فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة مسابقة لجميع الإعلاميين بالمملكة، بمناسبة الذكرى السابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.





وتفصيلاً، أوضح مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة فهد الإحيوي بأن المسابقة تأتي في سياق الأهداف الوطنية التي تسعى هيئة الصحفيين السعوديين لترجمتها، وقد بادر رجلا الأعمال بندر بن سعيد السويهري وخالد بن عوض اللحياني مشكوران برعاية المسابقة التي من أهدافها تحفيز كافة الممارسين للمهنة وطلاب الإعلام والهواة للمشاركة بأعمالهم المتميزة عن هذه الذكرى الغالية على الجميع واختيار أفضل الأعمال التي تنسجم مع الضوابط الموضوعة لهذا الغرض وتتناول إسهاماته البارزة - حفظه الله - في السياسة الداخلية والخارجية، وتسعى المسابقة إلى رفع جودة التنافس بين الإعلاميين لتقديم أعمال إعلامية إبداعية وابتكارية تتحدث عن البيعة من خلال الوسائط والمنصات الإعلامية المتنوعة، وتتضمن مجال التحرير ويشمل التقارير الصحفية بأنواعها والقصة الخبرية، ومجال الوسائط المتعددة (الفيديو).



وقال "الإحيوي" إن المواد المشاركة يجب أن تلتزم بـ10 ضوابط هي:



1. أن يترجم العمل المرشح مفاهيم عنوان المسابقة (ذكرى البيعة السابعة لخادم الحرمين الشريفين وما تحقق خلال هذه السنوات من منجزات).



2. يسمح بمشاركة القطاع الحكومي، القطاع الأهلي غير الربحي (الثالث) أو القطـاع الخاص، أو المجموعات أو الأفراد.



3. أن يتم نشر المادة المشاركة على الوسائل الإعلامية الورقية أو الإلكترونية أو المنصات المرخصة.



4. أن تحقق المشاركة إضافة نوعية من حيث أصالة الفكرة والإبداع والتفرد في الأسلوب.



6. أن تكون كافة حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالمشاركة مــمــلـوكة للــجـهة أو المجموعة أو الفرد المشارك.



7. أن تنسجم المشاركة مع المبادئ الوطنية وقيم وعادات المجتمع وألا يخالف محتوى المشاركة أياً من أنظمة وقوانين لوائح البث.



8. أن تكون المشاركات حديثة وتتعلق بالبيعة السابعة، ولم يسبق المشـاركة بها في مسابقات أخرى.



9. يحق لهيئة الصحفيين السعوديين نشر جميع المشاركات والاستفادة منها وفق الأحكام المرعية في المملكة ووضع شعارها عليها.



10 - متابعة حساب فرع هيئة الصحفيين بمكة المكرمة ( sju_makkah ) وإعادة تغريد لتغريدة المسابقة.



وأشار الإحيوي إلى أن ضوابط المادة التحريرية تتلخص في ألا تقل المشاركة عن 250 كلمة ولا تزيد عن 500 كلمة.



وكذلك ضوابط الفيديو تتمثل في ألا يقل عن دقيقة ولا يزيد عن 3 دقائق.



كما أن آلية التقييم ستكون على النحو التالي:



اختيار أفضل 10 أعمال مشاركة من كُل فرع من فروع المسابقة عبر لجنة التحكيم.



60 ٪ من مجموع الدرجات سيتم منحها للمشاركات المختارة من قبل لجنة التحكيم.



40 % من مجموع الدرجات سوف تكون لتصويت الجمهور للمشاركات المختارة، عبر حساب فرع الهيئة بمكة المكرمة على تويتر ( sju_makkah @) من خلال إعادة التغريد على المشاركة.



وتكون طريقة إرسال المشاركات حسب الآتي :



ترسل المشاركات (الصحفية) كروابط رقمية وترسل مشاركات (الفيديو) بعد رفعها على اليوتيوب الرسمي للمنصة كرابط رقمي.



لإرسال المشاركات عبر الرابط التالي: ‏https://forms.gle/FsPeyuoBAJGBu8sm6



المواعيد والمراسلات..



تقبل جميع المواد الإعلامية المنشورة خـــــلال عام 2021 م عن البيعة السابعة لخادم الحرمين الشريفين كما تعلن النتائج في الأسبوع الأخـيـر مـــن شهر نوفمبر 2021 م- بمشيئة الله تعالى - عن طريق حساب تويتر فرع هـيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة.



ويعلن موعد حفل تسليم جوائز المسابقة في الأسبوع الأول مـــــن شهر ديسمبر 2021 م.



يقفل رابط استقبال المشاركات الساعة 12 مساء يوم 20 نوفمبر 2021 م.



جوائز المسابقة :



فرع المادة التحريرية



الفائز الأول يحصل على 2500 ريال



الفائز الثاني يحصل على 1500 ريال



الفائز الثالث يحصل على 1000 ريال .



فرع الفيديو القصير



الفائز الأول يحصل على 2500 ريال



الفائز الثاني يحصل على 1500 ريال



الفائز الثالث يحصل على 1000 ريال



وتضم لجنة التحكيم خالد الحسيني عضواً وسعد المطرفي عضواً والدكتور علي العميري عضواً والإعلامي عبدالله الزهراني عضواً، والدكتور طلق المسعودي عضواً وأميناً للجنة المنظمة ويشرف على المسابقة مدير فرع الهيئة بمكة المكرمة فهد عبدالعزيز الإحيوي .