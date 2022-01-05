"قطان" يستعرض العلاقات الثنائية مع وزير خارجية رواندا

ناقش الموضوعات ذات الاهتمام المشترك عبر اتصال هاتفي

أجرى وزير الدولة لشؤون الدولة الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في رواندا الدكتور فنسنت بيروتا.



وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.