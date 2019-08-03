وصول 342 حاجًّا من ضيوف خادم الحرمين إلى مكة المكرمة

تسلموا هواتف محمولة وحقيبة مليئة بمقتنيات الحاج اليومية

وصل 342 حاجًّا وحاجة من 25 دولة إلى مكة المكرمة، أمس، يمثلون الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج الاستضافة، الذين صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين باستضافتهم لموسم 1440هـ، ويزيد عددهم على ستة آلاف حاج وحاجة من 77 دولة من مختلف قارات العالم.



وفور وصولهم إلى مقرّ إقامتهم، استقبلهم عدد من رؤساء وأعضاء اللجان العاملة في البرنامج، بالورود وماء زمزم والتمر والقهوة، على وقع التكبيرات التي صدحت بها حناجر الضيوف.



ورحّب العاملون في البرنامج بالضيوف في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، مقدمين التهنئة لهم بسلامة الوصول إلى بلاد الحرمين الشريفين، واختيارهم ضيوفًا على خادم الحرمين الشريفين، متمنّين لهم طيب الإقامة، مؤكدين في الوقت ذاته تسخير جميع الإمكانات والتسهيلات وفق توجيهات ومتابعة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج الاستضافة الدكتور الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.



ومع اكتمال مراسم الاستقبال، تم تسليم الحجاج مفاتيحَ الغرف وأجهزة هواتف مصحوبة بشرائح الإنترنت والاتصال، إضافةً إلى حقيبة مليئة بمقتنيات الحاج اليومية.



عقب ذلك غادر الحجاج إلى الحرم المكي الشريف لتأدية طواف القدوم، رافعين أكفّ الضراعة لله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خير الجزاء على ما لقوه من عناية واهتمام، وتوفير كل الإمكانات من أجل أدائهم مناسكَهم، معربين عن شكرهم وامتنانهم لقيادة المملكة على ما تقدمه لقاصدي الحرمين الشريفين من خدمات جليلة.



وأشاد الحجاج بالإنجازات والمشاريع الكبيرة التي تحققها قيادة المملكة لخدمة الإسلام والمسلمين، على أن يعودوا لاستكمال البرامج اليومية التي تنظمها الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة.