مهرجان الإعاقة يختتم فعالياته الـ33 وعدد المستفيدين تجاوز 10 آلاف

احتوى على 40 معرضًا لإبداعات أصحاب الهمم

اختتمت فعاليات مهرجان الإعاقة الذي نفذه المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة 2019، في أكثر من 14 جهة، وشمل 33 فعالية، واستفاد منه أكثر من 10 آلاف من الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في مقر جامعة اليمامة التي احتضنت معرضًا احتوى على أكثر من 40 معرضًا شمل إبداعات ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أركان بعض الجهات المهمة والعاملة والناشطة في هذا المجال.

كما شمل ورشة عمل عبارة عن تجارب ملهمة في تمكين ذوي الإعاقة، قدمها نخبة ممن أصيبوا ببعض الإعاقات، وكيفية تجاوزها وتحويلها من الألم إلى فضاء الإبداع، وبعدها تم تسليم الدروع والهدايا.

وشارك المسؤولون في الجامعة برنامج (جرب الكرسي)، وجاء هذا المهرجان برعاية رئيسة من بنك الإمارات دبي الوطني، الذي أصبح رائدًا في مجال المسؤولية الاجتماعية، وقدم دعمًا غير محدود لمثل هذه البرامج، والتي يعتبرها أحد أهم أجندته، خاصة ما يهم هذه الفئة، وللمساهمة في حراك المسؤولية الاجتماعية، وكل ما يعين المجتمع؛ كونه استراتيجية ذات أولوية لديهم. واستفاد من هذا المهرجان جهات كثيرة بلغ عددها 14 جهة، من أهمها جمعية الأطفال المعوقين، والتأهيل الشامل، وجامعة الملك سعود، وعدد من الجمعيات ومراكز التأهيل والجامعات وبعض المستشفيات، كما بلغ عدد المستفيدين من ذوي الإعاقة أكثر من 10 ألف مستفيد.

