كورونا.. مصر تسجل: 298 إصابة جديدة و58 وفاة

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 2298 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ووفاة 58 حالة.
وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن، بلغت 437350 من ضمنهم 369011 حالة تم شفاؤها، و22877 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد مصر
خلال الـ24 ساعة الماضية
سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 2298 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ووفاة 58 حالة.
وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن، بلغت 437350 من ضمنهم 369011 حالة تم شفاؤها، و22877 حالة وفاة.