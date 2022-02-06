كورونا.. مصر تسجل: 298 إصابة جديدة و58 وفاة

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 2298 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ووفاة 58 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن، بلغت 437350 من ضمنهم 369011 حالة تم شفاؤها، و22877 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد مصر

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06 فبراير 2022 - 5 رجب 1443 08:29 AM

خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا.. مصر تسجل: 298 إصابة جديدة و58 وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

القاهرة

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سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 2298 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ووفاة 58 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن، بلغت 437350 من ضمنهم 369011 حالة تم شفاؤها، و22877 حالة وفاة.

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فيروس كورونا الجديد مصر

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