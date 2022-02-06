كورونا.. مصر تسجل: 298 إصابة جديدة و58 وفاة

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 2298 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ووفاة 58 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن، بلغت 437350 من ضمنهم 369011 حالة تم شفاؤها، و22877 حالة وفاة.