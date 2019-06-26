مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني يطلق استراتيجيته الجديدة

في إطار تعزيز جهوده بنشر ثقافة الحوار والوسطية والاعتدال

نظّم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، اليوم الأربعاء، لقاء إعلاميًّا بمناسبة إطلاق استراتيجيته الجديدة، وذلك في مقر المركز بالرياض، بحضور رئيس مجلس أمناء المركز الدكتور عبدالعزيز السبيل، ونائب رئيس مجلس الأمناء والأمين العام للمركز الدكتور عبد الله الفوزان، وعدد من أعضاء مجلس الأمناء، ونائب الأمين إبراهيم العسيري، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام والصحف المختلفة.

وافتتح اللقاء بكلمة الدكتور عبد العزيز السبيل رئيس مجلس أمناء المركز، رحّب فيها بممثلي وسائل الإعلام والصحف المختلفة، منوهًا إلى الدور الكبير الذي يضطلعون به، ومثمناً تعاونهم وتفاعلهم الدائم مع مبادرات المركز.

وأكد أن المركز ينظر للإعلام كشريك رئيس وداعم في إيصال رسالته وتحقيق أهدافه السامية، المتمثلة في تعزيز التلاحم الوطني ونشر ثقافة الحوار وترسيخ قيم التعايش والتنوع والوسطية والاعتدال للحوار، بشكل يواكب النهضة التي تشهدها المملكة في كافة المجالات في ظل رؤية 2030.

كما أكد الدكتور عبد الله الفوزان الأمين العام للمركز، في كلمته التي ألقاها في اللقاء الإعلامي؛ على أهمية الاستراتيجية الجديدة في تطوير أداء المركز وحوكمة أنشطته بما يحقق رسالته وأهدافه لنشر ثقافة الحوار وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال والتعايش المجتمعي والمحافظة على الوحدة الوطنية وحماية النسيج المجتمعي، مشيرًا إلى أن الرؤية المستقبلية للمركز جاءت لتؤكّد أن الغاية التي يسعى لتحقيقها خلال الفترة القادمة هي حوار بنّاء لوطن مزدهر.

وأكد الفوزان أنّ تبنّي تلك الاستراتيجية يأتي في إطار توجهات المركز الجديدة التي ترتكز على تفعيل أدوات الحوار لمواكبة ما يشهده خلال الفترة الحالية من التطوير والتحديث والتغيير؛ استنادًا إلى المعطيات الراهنة والمستجدّات المرحلية وفق الواقع الذي صنعته تحولات رؤية المملكة 2030، التي تقتضي مراجعة شاملة للأنشطة وطرق تنفيذها، مع تقديم الكثير من الأفكار والمبادرات التطويرية، التي تتماشى مع مرحلة الإصلاح والتحديث التي تعيشها المملكة في كافة المجالات، وتساهم في تحسين صورتها الذهنية في الخارج.

وأعرب الفوزان عن أمله بأن تنعكس الاستراتيجية الجديدة على بناء رؤية وطنية واضحة تساهم في نشر ثقافة الحوار الوطني بما يحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، بنشر ثقافة الحوار والتسامح والتعايش بين فئات المجتمع وتعزيز اللحمة الوطنية.

إثر ذلك قدّم إبراهيم العسيري نائب الأمين العام للمركز عرضاً مرئياً تناول فيه أبرز ملامح الاستراتيجية الجديدة لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، ورسالة المركز الجديدة وأهدافه وفق الاستراتيجية الجديدة.

كما تناول العرض المنطلقات الأساسية للاستراتيجية الجديدة، كاشفًا عن أبرز المبادرات التي تتضمنها الاستراتيجية، وكذلك الجمهور المستهدف منها، ومراحل بنائها، إضافة إلى عدد من أبرز مبادراتها ومشاريعها وبرامجها.