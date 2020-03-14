رابطة دوري المحترفين السعودي تعلق أنشطتها

بناءً على التوجيه الصادر عن وزارة الرياضة اليوم

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين تعليق كافة المسابقات الرياضية التي تقع تحت مظلتها بدءًا من يوم الأحد حتى إشعار آخر .

جاء ذلك بناءً على قرار وزارة الرياضة اليوم تعليق النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية بمختلف الألعاب الرياضية وجميع البطولات والمسابقات، وكذلك إغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة، ابتداءً من يوم غدٍ الأحد 1441/7/20هـ الموافق 2020/3/15م وحتى إشعار آخر .

تأتي هذه التحركات امتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها جميع الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين في المملكة, وبناءً على توصيات اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات انتشار هذا الفيروس، ومن منطلق الحرص على المصلحة العامة.

وقال وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل: تزامناً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها قيادة وطننا الغالي، فقد تم اتخاذ قرار بتعليق كافة الأنشطة والمسابقات الرياضية في المملكة حفاظاً على سلامة الجميع.