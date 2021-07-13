"في قبضة الأمن".. فيديو يكشف عدداً من الجرائم بعد القبض على مرتكبيها

تضمنت إتلاف جهاز ساهر ومشاجرة وسرقة وإساءة لأهالي أحد المحافظات

استعرض الأمن العام، اليوم الثلاثاء، عبر مقطع فيديو عدداً من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وتفصيلاً، أظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" عملية القبض على ثلاثة مواطنين في نجران قاموا بإتلاف جهاز رصد آلي (ساهر).

وتضمن الفيديو القبض على مواطنين في مكة المكرمة ارتكبا عدداً من الجرائم تمثلت في سرقة مركبات في وضع التشغيل وسرقة ما بداخلها من مقتنيات شخصية، حيث عُثر بحوزتهما على سلاحين ناريين وأسلحة بيضاء، ومواد مخدرة، وأجهزة هواتف متنقلة.

وكذلك القبض على ستة مواطنين بالقصيم نشبت بينهم مشاجرة جماعية في أحد الأماكن العامة نتيجة خلاف شخصي.

وأظهر المقطع عملية الإطاحة بمواطنين في حائل قاما بالاعتداء على عامل تعبئة وقود وسلب ما بحوزته من مبالغ مالية، والقبض على مواطن في مكة المكرمة ظهر بمقطع فيديو وهو يسيء إلى أهالي إحدى المحافظات.