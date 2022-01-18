"الصحة": تسجيل 5873 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 4535 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 18 يناير 2022، تسجيل 5873 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 626808 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 4535 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 573831 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة ، ليرتفع الإجمالي إلى 8910 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 454 حالة.

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18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443 12:03 PM

"الصحة": تسجيل 5873 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 4535 خلال الـ24 ساعة الماضية

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 18 يناير 2022، تسجيل 5873 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 626808 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 4535 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 573831 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة ، ليرتفع الإجمالي إلى 8910 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 454 حالة.

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