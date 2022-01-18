"الصحة": تسجيل 5873 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 4535 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 18 يناير 2022، تسجيل 5873 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 626808 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 4535 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 573831 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة ، ليرتفع الإجمالي إلى 8910 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 454 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 18 يناير 2022، تسجيل 5873 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 626808 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 4535 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 573831 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة ، ليرتفع الإجمالي إلى 8910 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 454 حالة.