آخر تطورات "أوميكرون" حول العالم تؤكد: لا إغلاق مرة أخرى

ينتشر بسرعة والأعراض خفيفة واللقاحات لها فاعلية قصوى في الوقاية منه

أثبتت اللقاحات فاعلية قصوى في الوقاية من الإصابة بالمتحورات ومنها المتحور "أوميكرون" سريع الانتشار من فيروس كورونا، حيث ما زال المتحور "دلتا" هو المسيطر عالميا ومن ثم يحث الخبراء والحكومات وشركات تصنيع اللقاحات على الاستفادة من الجرعات المعززة حيثما تكون متاحة.

وانتشر العديد من المتحورات منها "دلتا" و"ألفا" و"بيتا" و"غاما". ومع هذا، ظلت التطعيمات فاعلة جداً في الوقاية من الإصابة بأعراض خطيرة ومع تسارع تفشي "أوميكرون" في أنحاء العالم تحاول العديد من الدول تسريع حملات التطعيم بالجرعة الثالثة..

"سبق" تستعرض خلال التقرير التالي تطوارات المتحول أوميكرون حول العالم في عدد من الدول نجملها كالتالي:

فرنسا

أكد منسق استراتيجية اللقاح ضد الجائحة في فرنسا ألان فيشر أنه من الخطأ الجسيم الإبطاء الآن ويجب إعطاء جرعة معززة ثالثة" فمع انتظار نتائج تجارب فاعلية اللقاح أوضحت شركات "فايزر" و"جونسون أند جونسون" و"موديرنا" أنها باشرت العمل على إصدار نسخ جديدة من لقاحاته تستهدف "أوميكرون" على وجه التحديد في حال كانت التطعيمات المتوفرة غير فاعلة ضدها علما أن "فايزر" كانت طورت لقاحاً ضد "دلتا" عند ظهورها ولكنها لم تطرحه في السوق.

بريطانيا

حدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون هدفًا يتمثل في إعطاء جرعة معززة لجميع البالغين بحلول نهاية يناير وتقليل فترة الانتظار بين الجرعتين الثانية والثالثة من ستة إلى ثلاثة أشهر

أمريكا

وفي الولايات المتحدة تسعى شركة "فايزر" إلى الحصول على ترخيص لإعطاء حقنة معززة من لقاحها لليافعين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 سنة.

ألمانيا

حثت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي أوشكت ولايتها على الانتهاء الألمان أمس السبت على تلقي التطعيمات الواقية من "كوفيد-19" ليساعدوا في تغيير مسار موجة رابعة من الإصابات تجتاح بقوة أجزاء من البلاد.

وكان المسؤولون الألمان وافقوا الخميس على منع دخول من لم يتلقّوا التطعيم إلى جميع المتاجر عدا الضروري منها مثل متاجر البقالة والصيدليات والمخابز كما قرروا السعي لجعل التطعيم إلزامياً.

أستراليا

ارتفعت الإصابات في سيدني أمس إلى 13 حالة في حين رصدت ولاية كوينزلاند حالة يُشتبه في أنها مصابة بـالمتحورة الجديدة في تطور يمثل اختبارا لخطط إعادة فتح الاقتصاد وسجلت أستراليا أول إصابة محلية بالسلالة الجديدة الجمعة في مدرسة في سيدني وتحقق السلطات لمعرفة مصدر الإصابة وذكرت أنها تتوقع مزيداً من الحالات

جنوب أفريقيا

في جنوب أفريقيا قالت خبيرة الصحة العامة في إقليم غوتنغ نتساكيسي ما لوليك الذي يضم تشوان وجوهانسبرغ أكبر مدن البلاد أمس إن زيادة معدلات دخول الأطفال إلى المستشفيات خلال موجة رابعة من جائحة "كوفيد-19" ينبغي أن يدفع إلى الحذر لكنه لا يثير الذعر نظراً إلى أن الأعراض بسيطة.

هولندا

السلطات الصحية أكدت أمس أن العدد النهائي لمن ثبتت إصابتهم بمتحور "أوميكرون" من بين ركاب رحلتين قدمتا إلى البلاد من جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي هو 18، وأوضح المعهد الهولندي للصحة في بيان أنه أنهى فحص ركاب الرحلتين.

الهند

أكد مسؤولون حكوميون هناك أن السلطات رصدت ثالث إصابة بـ"أوميكرون" في حين يقترب العدد الكلي للإصابات بكورونا من 35 مليونا، وذكر مسؤولون في ولاية غوجارات بغرب البلاد أن المصاب بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا رجل من أصل هندي يبلغ من العمر 72 سنة كان يعيش في زيمبابوي منذ عشرات الأعوام وعاد إلى الهند في 28 نوفمبر.

كوريا الجنوبية

قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية: إن كوريا الجنوبية سجلت زيادة قياسية في الإصابات والوفيات اليومية بـ"كوفيد-19" بلغت 5352 إصابة و70 وفاة ،بينما أكدت رصد تسع حالات إجمالاً بسلالة "أوميكرون" وقد أعلنت الحكومة أول أمس إلزام رواد المطاعم ودور السينما وغيرها من الأماكن العامة إظهار ما يفيد بحصولهم على تطعيم للوقاية من كورونا.

المغرب

قررت الحكومة المغربية حظر كل المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية خشية تفشي المتحورة "أوميكرون"وقالت إن القرار اتخذ "استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية وتعزيز للإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا" كما أغلقت السلطات هناك اعتباراً من مساء الاثنين الماضي الحدود الجوية والبحرية لمدة أسبوعين بسبب تجدد تفشي جائحة "كوفيد-19".

المكسيك

سجلت وزارة الصحة في المكسيك أمس السبت 251 وفاة جديدة بـ"كوفيد-19" مما يرفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 295154.

ووسط هذه الأجواء، ووفقا للإندبندنت قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن توقعات الصندوق للنمو الاقتصادي العالمي ستنخفض على الأرجح بسبب ظهور سلالة "أوميكرون" من فيروس كورونا.

وكان صندوق النقد الدولي قد أفاد في أكتوبر بأنه يتوقع نمو الاقتصاد العالمي 5.9 في المائة هذا العام و4.9 في المائة العام المقبل، مشيراً في ذلك الوقت إلى خطر السلالات الجديدة من فيروس كورونا باعتباره يزيد حالة الغموض بشأن موعد التغلب على الجائحة.