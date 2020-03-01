أرامكو تُحدد سعر البروبان عند 430 دولارًا للطن في مارس

معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من الغاز المسال

قالت شركة النفط العملاقة أرامكو، اليوم الأحد: إنها حددت سعر بيع البروبان في عقد مارس عند 430 دولارًا للطن؛ انخفاضًا من 505 دولارات في فبراير.

ووفق "رويترز"، حددت أرامكو سعر البوتان لشهر مارس عند 480 دولارًا للطن، انخفاضًا من 545 دولارًا في الشهر السابق.

الأسعار سالفة الذكر، معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال المتجهة إلى آسيا.

أرامكو أرامكو السعودية

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01 مارس 2020 - 6 رجب 1441 10:09 AM

معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من الغاز المسال

أرامكو تُحدد سعر البروبان عند 430 دولارًا للطن في مارس

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قالت شركة النفط العملاقة أرامكو، اليوم الأحد: إنها حددت سعر بيع البروبان في عقد مارس عند 430 دولارًا للطن؛ انخفاضًا من 505 دولارات في فبراير.

ووفق "رويترز"، حددت أرامكو سعر البوتان لشهر مارس عند 480 دولارًا للطن، انخفاضًا من 545 دولارًا في الشهر السابق.

الأسعار سالفة الذكر، معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال المتجهة إلى آسيا.

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