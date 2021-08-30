"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

تشمل عدة محافظات وتستمر حتى 7 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وتشمل الحالة مدينة نجران، ومحافظات: (يدمة، وخباش، وثار، وحبونا).

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443 01:15 PM

تشمل عدة محافظات وتستمر حتى 7 مساءً

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نجران

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وتشمل الحالة مدينة نجران، ومحافظات: (يدمة، وخباش، وثار، وحبونا).

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

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