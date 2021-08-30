"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران.
وتشمل الحالة مدينة نجران، ومحافظات: (يدمة، وخباش، وثار، وحبونا).
وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.
تشمل عدة محافظات وتستمر حتى 7 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة نجران.
وتشمل الحالة مدينة نجران، ومحافظات: (يدمة، وخباش، وثار، وحبونا).
وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.