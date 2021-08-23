حالة أمطار رعدية على جازان.. و"الأرصاد": تؤدي إلى تدني الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، اليوم، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة جيزان ومحافظات: الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، والطوال، وبيش، وصامطة، وصبيا.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية والحالة تستمر حتى الساعة 8 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، اليوم، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة جيزان ومحافظات: الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والدرب، والطوال، وبيش، وصامطة، وصبيا.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.