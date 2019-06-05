مصر.. هجوم مسلح ينتهي باستشهاد 8 مجندين ومصرع 5 إرهابيين

العناصر الإرهابية استهدفت فجر اليوم كمينًا أمنيًّا جنوب مدينة العريش

أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم، أن عددًا من العناصر الإرهابية استهدفت فجر اليوم، كمينًا أمنيًّا جنوب مدينة العريش، وتم التعامل مع تلك العناصر، وتبادل إطلاق النيران.

وأكد البيان مقتل خمسة من العناصر الإرهابية، واستشهاد ضابط وأمين شرطة وعدد (٦) مجندين.

ووفق ما نقلته "بوابة الأهرام" الإخبارية؛ فقد أكد البيان أن القوات تقوم الآن بتتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية.