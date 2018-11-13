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على طول مساحة ملعب المدرسة تهيأت "لوحة بشرية وطنية" معبرين بها عن سعادتهم

شاهد من الجوف.. طلاب يرسمون أطول عبارة ترحيب بزيارة الملك سلمان "قلب كبير"

على طريقتهم الخاصة، رحّب طلاب مدارس العمرية الأهلية بالجوف، بقدوم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، لمنطقة الجوف؛ من خلال تشكيلهم لوحةً بشرية وطنية على شكل قلب كبير يحمل داخله عبارة "سلمان في الجوف"؛ وذلك على طول مساحة ملعب المدرسة الرياضي؛ تعبيراً منهم عن سعادتهم وإدارة المدرسة ومعلميها بالزيارة الميمونة لقائد الوطن لمنطقتهم.