الدفاع المدني للحجاج: اختاروا الوقت الأنسب لطواف الوداع

قال: يسهم  في تأدية ضيوف الرحمن له بسلامة وراحة وأمان

دعت المديرية العامة للدفاع المدني، حجاج بيت الله الحرام إلى اختيار الوقت الأنسب للتوجه إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع.

وبينت أن اختيار الوقت الأنسب والأقل ازدحامًا يسهم في تأدية ضيوف بيت الله العتيق لطواف الوداع بسلامة وراحة وأمان.

2

13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440 12:12 PM

قال: يسهم  في تأدية ضيوف الرحمن له بسلامة وراحة وأمان

الدفاع المدني للحجاج: اختاروا الوقت الأنسب لطواف الوداع

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

7 1,017

دعت المديرية العامة للدفاع المدني، حجاج بيت الله الحرام إلى اختيار الوقت الأنسب للتوجه إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع.

وبينت أن اختيار الوقت الأنسب والأقل ازدحامًا يسهم في تأدية ضيوف بيت الله العتيق لطواف الوداع بسلامة وراحة وأمان.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019