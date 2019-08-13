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قال: يسهم في تأدية ضيوف الرحمن له بسلامة وراحة وأمان

الدفاع المدني للحجاج: اختاروا الوقت الأنسب لطواف الوداع

دعت المديرية العامة للدفاع المدني، حجاج بيت الله الحرام إلى اختيار الوقت الأنسب للتوجه إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع.

وبينت أن اختيار الوقت الأنسب والأقل ازدحامًا يسهم في تأدية ضيوف بيت الله العتيق لطواف الوداع بسلامة وراحة وأمان.