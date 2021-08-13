بالصور.. العيادات الطبية المتنقلة في حرض تواصل تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين

135 مستفيداً من خدماتها خلال أسبوع في مخيم وعلان

واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في منطقة الغرزة بمديرية حرض في محافظة حجة، تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.

وراجع العيادات 158 شخصاً خلال المدة من 22 يوليو حتى 28 يوليو 2021م، حيث استقبلت عيادة الطوارئ 23 مستفيداً، وعيادة الباطنية 104 أشخاص، وعيادة التوعية والتثقيف مستفيدين اثنين، وعيادة الصحة الإنجابية 10 حالات، وعيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية 7 مرضى، فيما استقبلت عيادة الأمراض الجلدية والفطريات 8 مستفيدين، وعيادة الجراحة والتضميد 6 أفراد.

وفي الخدمات المرافقة، تم صرف الأدوية لـ 158 فرداً، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 62 مريضاً، كما نفذ نشاطان للتخلص من النفايات.

كما واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في مخيم وعلان التابعة لمحافظة حجة، تقديم خدماتها العلاجية.

وراجع العيادات خلال المدة من 22 حتى 28 يوليو 2021م في قسم الطوارئ، 56 مستفيداً، وعيادة الباطنية 42 شخصاً، فيما راجع شخصان في قسم التوعية والتثقيف، و12 مستفيداً في عيادة الصحة الإنجابية.

وقدمت عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية خدماتها لـ 15 مستفيداً، وعيادة علاج الأمراض الجلدية والفطرية 6 مرضى، وعيادة التضميد والجراحة 4 مراجعين.

كما صُرفت الأدوية لـ 135 فرداً، وراجع قسم الخدمات التمريضية 46 مريضاً، فيما نفذ نشاطان للتخلص من النفايات.