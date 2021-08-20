سعر "برنت" ينخفض بنسبة 0.42 %

وصل إلى 66.17 دولاراً أمريكياً للبرميل

سجّل سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة انخفاضاً اليوم بنسبة 0.42 %، ليصل إلى 66.17 دولاراً أمريكياً للبرميل.

وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة ما نسبته 0.38 % لينهي تداولاته عند 63.26 دولاراً أمريكياً للبرميل.