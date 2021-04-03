أضواء العريفي تتوج العزم بلقب دوري السلة للسيدات

بحضور "طاشكندي" و"الشعيل"

توجت وكيلة وزارة الرياضة للتخطيط والتطوير، أضواء العريفي، فريق العزم بلقب دوري كرة السلة للسيدات، بعد فوزه على فريق أرمد ايجلز بنتيجة 66/52 في المباراة النهائية التي اختتمت في صالة وزارة الرياضة بالرياض، بحضور الدكتور غسان طاشكندي رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة، وعبدالإله الشعيل المدير التنفيذي.



وحصل فريق العزم على كأس الدوري والميداليات الذهبية ومبلغ 80 ألف ريال، فيما حصل أرمد إيجلز على الميداليات الفضية ومبلغ 50 ألف ريال، بعد المباراة التي قادها طاقم تحكيم نسائي دولي بقيادة إلهام خزنة من الأردن، ونجاة زناقي من الجزائر وإيمان الثقفي من البحرين.



وكان قد حصل فريق تيتانيوم على المركز الثالث والميداليات البرونزية ومبلغ 30 ألف ريال، بعد فوزه على فريق جدة الأخضر بنتيجة 63-43.



الجدير بالذكر أن الدوري انطلق قبل شهر بالتصفيات في 4 مناطق خلال المرحلة الأولى، بمشاركة 18 فريقًا، ليتأهل 8 فرق للمرحلة النهائية في مدينة الرياض.

