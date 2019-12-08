"الدفاع" تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

أعلنت وزارة الدفاع (الديوان العام) عن توافر 5 وظائف إدارية شاغرة، والتقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية (https://www.mcs.gov.sa) الأحد المقبل.
ودعت "الوزارة" الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين في التقدم خلال الفترة من ١٨/ ٤/ ١٤٤١ حتى ٢٢/ ٤/ ١٤٤١هـ.
يذكر أن الوظائف المعلنة، تضمنت ثلاث وظائف بمسمى باحث قانوني مساعد بالمرتبة السادسة، ووظيفتين بمسمى مترجم لغة إنجليزية بالمرتبة السادسة.وزارة الدفاع وظائف
التقديم بداية من الأحد القادم عبر "جدارة"
أعلنت وزارة الدفاع (الديوان العام) عن توافر 5 وظائف إدارية شاغرة، والتقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية (https://www.mcs.gov.sa) الأحد المقبل.
ودعت "الوزارة" الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين في التقدم خلال الفترة من ١٨/ ٤/ ١٤٤١ حتى ٢٢/ ٤/ ١٤٤١هـ.
يذكر أن الوظائف المعلنة، تضمنت ثلاث وظائف بمسمى باحث قانوني مساعد بالمرتبة السادسة، ووظيفتين بمسمى مترجم لغة إنجليزية بالمرتبة السادسة.