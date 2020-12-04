وزير الخارجية السعودي: نشكر الجهود والمساعي الكويتية الأمريكية لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية

قال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في تعليقه على جهود دولة الكويت لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية: "‫ننظر ببالغ التقدير لجهود دولة الكويت الشقيقة لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية".

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "نشكر المساعي الأمريكية في هذا الخصوص، ونتطلع لأن تتكلل بالنجاح لما فيه مصلحة وخير المنطقة".