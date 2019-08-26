شرطة القصيم تطيح بعصابة الـ6 سارقي  المنازل والمساجد

تورطوا بسرقة أجهزة تكييف وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات بحقهم

أعلنت شرطة منطقة القصيم أنها ضبطت ستة متهمين قاموا بسرقة عدد من المنازل والمساجد، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بسرقة أجهزة تكييف، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

تفصيلاً، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بدر السحيباني بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها، أسفرت بفضل الله تعالى عن ضبط ستة متهمين -سعوديي الجنسية- في العقد الثاني من عمرهم، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بسرقة أجهزة تكييف من عدد من المنازل والمساجد، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وشرطة منطقة القصيم إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440 04:10 PM

تورطوا بسرقة أجهزة تكييف وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات بحقهم

شرطة القصيم تطيح بعصابة الـ6 سارقي  المنازل والمساجد

وكالة الأنباء السعودية (واس)

القصيم

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أعلنت شرطة منطقة القصيم أنها ضبطت ستة متهمين قاموا بسرقة عدد من المنازل والمساجد، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بسرقة أجهزة تكييف، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

تفصيلاً، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بدر السحيباني بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها، أسفرت بفضل الله تعالى عن ضبط ستة متهمين -سعوديي الجنسية- في العقد الثاني من عمرهم، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بسرقة أجهزة تكييف من عدد من المنازل والمساجد، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وشرطة منطقة القصيم إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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